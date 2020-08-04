Подробности тяжелой аварии под Добеле: автомобили столкнулись лоб в лоб

Незадолго до 19 часов на участке дороге, соединяющем Елгаву и Добеле, движение было не особо напряженным. Погода водителей не радовала, было облачно и периодически шел дождь.

К сожалению, для водителя Volkswagen Passat, который ехал по этой дороге недалеко от Милтини Добельского края, эта поездка стала последней в жизни.

Автомобиль красного цвета выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Multivan. После столкновения оба автомобиля вылетели в канаву. Для того, чтобы освободить зажатого в легковушке водителя, оперативным служба пришлось звать на помощь спасателей.

Они с помощью гидравлических инструментов делали все, что могли, чтобы поскорее освободить водителя, однако он потерял сознание, а когда 45-летнего мужчину наконец вытащили, медики констатировали его смерть.

48-летний водитель микроавтобуса отделался относительно легкими травмами, однако его доставили в больницу для проведения дополнительных обследований.

"Фактически произошло фронтальное столкновение. Это не совсем понятно, так как участок дороги в принципе хорошо просматривается, он прямой, поэтому мы выясняем обстоятельства, которые могли вызвать ДТП. Сейчас в нашем распоряжении нет информации, что кто-то из водителей находился под влиянием алкоголя или других одурманивающих веществ",

- рассказал исполняющий обязанности начальника криминальной полиции Добеле Дайнис Витолс.

Начат уголовный процесс.

Часть свидетелей происшествия стражам порядка уже известны, однако полицейские призывают отозваться и других людей, видевших аварию, или же у кого-то из проезжавших мимо в автомобиле был установлен видеорегистратор и ужасный момент удалось запечатлеть. Важную для следствия информацию можно предоставить, позвонив по номерам телефона 63004230 или 110.

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