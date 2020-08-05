airBaltic вводит временную возможность смены пункта назначения рейса

Пассажиры, чьи рейсы авиакомпания отменила менее чем за 14 дней до запланированного вылета по причине введения ограничений на поездки из-за Covid-19, могут перебронировать билеты на другое направление и новую дату без дополнительной платы. Новая дата полета в новый пункт назначения должна быть выбрана в пределах периода до 31 декабря 2020 года. Эти правила в настоящий момент действуют до 30 сентября 2020 года.

Также airBaltic по-прежнему предлагает своим клиентам возможность отмены полета, получив полный возврат средств в виде подарочной карты аirBaltic в случае, если пассажиры сами хотят отменить свое бронирование. Такая возможность включена в стоимость билетов Business и Green classic, а клиенты, которые приобрели билеты Green и Green plus, могут добавить ее к своему бронированию в момент покупки билета за 19,99 евро в одном направлении.