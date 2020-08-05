airBaltic вводит временную возможность смены пункта назначения рейса

Латвийская авиакомпания аirBaltic временно ввела новые правила, которые позволяют пассажирам, чьи рейсы были из-за изменений ограничений на поездки менее чем за 14 дней до запланированного вылета, сменить запланированный пункт назначения на другой без дополнительной платы.
Пассажиры, чьи рейсы авиакомпания отменила менее чем за 14 дней до запланированного вылета по причине введения ограничений на поездки из-за Covid-19, могут перебронировать билеты на другое направление и новую дату без дополнительной платы. Новая дата полета в новый пункт назначения должна быть выбрана в пределах периода до 31 декабря 2020 года. Эти правила в настоящий момент действуют до 30 сентября 2020 года.
Также airBaltic по-прежнему предлагает своим клиентам возможность отмены полета, получив полный возврат средств в виде подарочной карты аirBaltic в случае, если пассажиры сами хотят отменить свое бронирование. Такая возможность включена в стоимость билетов Business и Green classic, а клиенты, которые приобрели билеты Green и Green plus, могут добавить ее к своему бронированию в момент покупки билета за 19,99 евро в одном направлении.
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