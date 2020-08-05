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Киев рассчитывает получить бойцов Вагнера. Зеленский попросил Лукашенко передать задержанных россиян Украине. Их собираются судить за терроризм.

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Зеленский надеется, что Лукашенко передаст Украине задержанных в Беларуси россиян

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа во время телефонного разговора обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко задержание 33 российских граждан, которых в Минске подозревают в подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщает офис украинского президента.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", – сказал Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе лицам не удастся избежать справедливого наказания. По его словам, важным является взаимодействие двух стран, в частности в контексте передачи подозреваемых в террористической деятельности лиц Украине.

Зеленский, по данным белорусского госагентства БелТА, сообщил, что задержанные в Беларуси люди участвовали в боевых действиях на Донбассе, украинская прокуратура ведет расследование. Александр Лукашенко сказал, что "правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений".

Ранее Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение задержанным в Минске по статье об участии в террористической организации, а также о намерении добиваться их экстрадиции.

Под Минском 29 июля были задержаны 33 российских гражданина. Белорусские власти подозревают их в подготовке террористических актов. В Москве утверждают, что это "сотрудники частного охранного предприятия", которые транзитом через Беларусь ехали в Турцию. Через два дня российская сторона усилила наблюдение на границе с Беларусью: водителей заставляют проходить паспортный контроль.

Лукашенко во время встречи с главой КГБ Беларуси Валерием Вакульчиком и главой Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем 1 августа попросил с задержанными обращаться аккуратно и заметил, что "они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры".

Видео: ГЛАВНОЕ | 05.08.2020

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