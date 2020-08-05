TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Киев рассчитывает получить бойцов Вагнера. Зеленский попросил Лукашенко передать задержанных россиян Украине. Их собираются судить за терроризм.
- Высокая явка или ее имитация? ЦИК Беларуси рапортует об успешном ходе досрочного голосования по выборам президента. Наблюдатели заявляют о массовых фальсификациях.
- 113 человек погибли, 300 тысяч остались без крова. В Бейруте, переживающем национальную катастрофу, расследуют причины взрыва в порту. Кто и почему бросил там тонны аммиачной селитры?
- Россию просят не торопиться с прививками. ВОЗ скептически отнеслась к новости о готовой вакцине от Covid-19.
Зеленский надеется, что Лукашенко передаст Украине задержанных в Беларуси россиян
Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа во время телефонного разговора обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко задержание 33 российских граждан, которых в Минске подозревают в подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщает офис украинского президента.
"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", – сказал Зеленский.
Президент Украины выразил надежду, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе лицам не удастся избежать справедливого наказания. По его словам, важным является взаимодействие двух стран, в частности в контексте передачи подозреваемых в террористической деятельности лиц Украине.
Зеленский, по данным белорусского госагентства БелТА, сообщил, что задержанные в Беларуси люди участвовали в боевых действиях на Донбассе, украинская прокуратура ведет расследование. Александр Лукашенко сказал, что "правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений".
Ранее Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение задержанным в Минске по статье об участии в террористической организации, а также о намерении добиваться их экстрадиции.
Под Минском 29 июля были задержаны 33 российских гражданина. Белорусские власти подозревают их в подготовке террористических актов. В Москве утверждают, что это "сотрудники частного охранного предприятия", которые транзитом через Беларусь ехали в Турцию. Через два дня российская сторона усилила наблюдение на границе с Беларусью: водителей заставляют проходить паспортный контроль.
Лукашенко во время встречи с главой КГБ Беларуси Валерием Вакульчиком и главой Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем 1 августа попросил с задержанными обращаться аккуратно и заметил, что "они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры".
Видео: ГЛАВНОЕ | 05.08.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!