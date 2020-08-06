В Беларуси главу избирательного штаба Тихановской "для беседы" доставили в МВД

"Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу", - порталу Tut.by сообщили в штабе Тихановской до того, как она сама дала комментарий.

Позже Мария Мороз сообщила РИА Новости, что ее доставили "для беседы" в управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а затем отпустили.

"Подъехала машина, представились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пригласили в машину, отвезли в отделение на разговор. Там предупредили об ответственности за организацию "несанкционированных мероприятий". Речь шла не только о 6 августа, а вообще обо всех мероприятиях", - рассказала Tut.By Мария Мороз.

В свою очередь МВД Беларуси сообщило, что не имеет отношения к задержанию Мороз.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся в воскресенье, 9 августа.

Тихановская - оппозиционный кандидат в президенты Беларуси. Она считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская получила поддержку двух мощных команд не зарегистрированных Центризбиркомом соперников Лукашенко. Но больше, чем избирательной кампанией, она вынуждена заниматься борьбой за арестованного мужа: правозащитники называют положение популярного блогера Тихановского продолжающейся пыткой.