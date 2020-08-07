Видео ⟩ Забавные игры очаровательных лисят в Гаркалнском лесу попали на камеру

Видео было снято в начале июня, и RUS TVNET уже делился с читателями короткими фрагментами этой съемки, но, как объяснил сам Виктор порталу Apollo, ему не хватило времени, чтобы смонтировать окончательную версию. "То работа, то отпуск мешают творчеству, либо новые проекты и поиск новых мест", - рассказал фотограф.

"Эти лисята из Гаркалнского леса уже окунулись в новую жизнь, полную приключений и опасностей. А пока мама каждый день была еще рядом, не надо было думать о трехразовом питании, можно было играть, веселиться и наслаждаться каждым днем!

Фотоловушка, удачно замаскированная у лисьей норы, за две недели подарила нам такое количество позитива, что мы не можем не поделиться!"

- написал автор в комментарии.

Эти и многие другие снятые Виктором Ивановым и его коллегами редкие кадры доступны для просмотра на странице в Facebook "Удивительная природа Латвии".