163 евро вместо нынешних 80 евро. Предлагают увеличить базовую часть пенсии по старости

Базовую часть пенсии по инвалидности для инвалидов третьей группы также предлагается увеличить до 163 евро вместо нынешних 80 евро.

При этом ожидается, что пенсия для инвалидов второй группы повысится до 228 евро вместо нынешних 112 евро, для инвалидов первой группы - до 260,80 евро вместо нынешних 128 евро.

Предложение Министерства благосостояния также включает план увеличения базовой части пенсии для лиц с инвалидностью третьей группы с детства до 191 евро вместо нынешних 122,69 евро, а также для лиц с инвалидностью второй группы с детства до 267,47 евро вместо нынешних 171,77 евро.

Также планируется увеличить пенсии инвалидов с детства первой группы - с нынешних 196,30 евро до 305,60 евро.

Расчеты производились с учетом медианы доходов в 2018 году, которая составила 544 евро.

Базу минимальной пенсии для людей с инвалидностью с детства предлагается установить в размере 35% от медианы. Между тем для других лиц с инвалидностью и лиц пенсионного возраста эта сумма будет установлена в размере 30% от медианы дохода.

По расчетам министерства, которые еще будут уточняться, для повышения социальных пособий, а также минимальных пенсий по старости и инвалидности в 2021 году потребуется до 150 млн евро.