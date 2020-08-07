В Латгале после столкновения с автобусом погиб велосипедист

Столкновение автобуса Scania и велосипеда, которым управлял мужчина 1972 года рождения, произошло в Рушонской волости Риебиньского края. Мужчина скончался на месте происшествия. В связи с несчастным случаем начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Всего в четверг зарегистрировано 106 автоаварий, в 14 из которых пострадали люди. В целом в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, в том числе три пешехода и столько же велосипедистов.

За прошедшие сутки в Рижском районе произошло 63 аварии, в Земгале - 13, в Видземе и Латгале - по девять, а в Курземе - 12.