В Беларуси задерживают журналистов и арестовывают за Цоя

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Минске задержаны три корреспондента "Настоящего времени": Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Баранюк. Их доставили в одно из отделений полиции. У редакции нет связи с задержанными журналистами.
- Один день до выборов президента Беларуси. ЦИК отчитывается о рекордной явке на досрочном голосовании.
- Суд в Минске арестовал двух звукооператоров, которые включили песню "Перемен" на концерте в поддержку властей. Звукооператоров обвинили в мелком хулиганстве.
- Музыканты из России, Украины и США отказываются от участия в концертах в Беларуси. Организаторы отрицают, что концерты были заказаны властями.
Подробнее - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 07.08.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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