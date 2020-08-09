Трогательное видео! Потерянные при взрыве в Бейруте животные возвращаются к хозяевам

В Бейруте 4 августа прогремел взрыв, который унес жизни около 150 человек и травмировал более чем 5 тысяч. Во время трагических событий потерялось много домашних любимцев, лишь теперь некоторые из них возвращаются к хозяевам.
Около 40 волонтеров из организации Animals Lebanon занимаются пострадавшими во время взрыва животными, а также помогают им найти хозяев. Об этом сообщает Metro.
Добровольцы работают в командах по двое - трое с 8 утра до позднего вечера. Зоозащитники говорят: ситуация чрезвычайно сложна, ведь они даже не могут подсчитать, сколько любимцев пострадали и сколько потерялись.
За эти несколько дней они вернули владельцам уже около 20 четвероногих. Для того, чтобы дать надежду другим хозяевам, в соцсетях публикуют видео трогательных встреч с хозяевами.
"Мы знаем, что делаем доброе дело. Мы знаем, что делаем людей счастливыми. Хоть это и тяжело", - говорят волонтеры организации.
Смотрите видео, которое предоставили зоозащитники:
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