Выборы президента Беларуси сопровождаются задержаниями

Голосование на президентских выборах в Беларуси сопровождается задержаниями оппозиционных активистов. На протяжении последних суток задержаны несколько сотрудников штаба Светланы Тихановской, сообщила в воскресенье, 9 августа, ее пресс-секретарь Анна Красулина изданию Tut.by.

По ее словам, к утру дня голосования задержаны начальник штаба Мария Мороз, доверенные лица Тихановской Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук. При этом Смоленчук получил 15 суток ареста. Соратник Тихановской в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, а Павел Мельковский в Гродно осужден на 5 суток, при этом изъят его автомобиль со 100 тысячами листовок, сообщила далее Красулина. Задержанного члена штаба Антона Сташевского доставили в Следственный комитет. Информации о том, что происходит с остальными задержанными, у штаба нет, добавила Красулина.

Задержания в Гомельской области

Задержания происходят и в Гомельской области, сообщила DW активистка, cторонница бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Елена Давыдова. По ее словам, она проводила со сторонниками Тихановской согласованные митинги в городах Гомельской области. "Из восьми человек на свободе осталась только я. Двое успели скрыться, пятерых арестовали, из них трое - доверенные лица Светланы Тихановской", - рассказала она.

По словам Давыдовой, в день выборов с 7 утра около ее дома дежурят пять силовиков, обещающих взломать дверь. "Всех независимых наблюдателей выгоняют с избирательных участков, составляют протоколы. На них комиссия лжесвидетельствует, обвиняя в хулиганстве. Листки для голосования тем, кто с белой лентой на запястье, выдают с пометкой ручкой или не подписанным членами комиссии, чтобы потом признать его недействительным", - заявила Елена Давыдова.

Основной день голосования в Беларуси

Основное голосование на президентских выборах в Беларуси проходит до 20 часов на 5767 участках в стране и за рубежом. По официальным данным, за четыре дня досрочного голосования уже отдали голоса 41,7 процента избирателей. Независимые наблюдатели считают этот показатель завышенным.

Избирательная кампания сопровождалась массовыми протестами сторонников оппозиции. Основное внимание в ее ходе было приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходили многотысячные митинги по всей республике, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать. Вечером накануне выборов Тихановская покинула квартиру в целях безопасности.

Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Выборы проходят без участия международных наблюдателей.