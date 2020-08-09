"Плевать им на судьбы этих ребят". Лукашенко о задержании "вагнеровцев" и письме Путина на пяти страницах

В ночь с 28 на 29 июля в санатории под Минском были задержаны 32 человека, еще один - на юге страны; все они - российские граждане. В Беларуси заявили, что это наемники "ЧВК Вагнера", чье задачей была дестабилизация обстановки в стране. Москва объясняла появление россиян в Минске тем, что задержанные отправлялись транзитом в третью страну и опоздали на рейс.

В воскресенье в Беларуси проходят президентские выборы, на которых Александр Лукашенко рассчитывает переизбраться на шестой срок.

"Вы, наверное, всю эту конспирологию уже прочитали: говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту… Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

"Сначала, говорят, в Венесуэлу посылали, потом в Стамбул, потом в Ливию, потом [глава "Роснефти" Игорь] Сечин якобы нанял их, чтобы охранять в мире… нефтяные объекты, на что он сказал, что не имеет к этому отношения… Я ему верю", - продолжил президент.

Днем ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала задержание российских граждан в Беларуси провокацией со стороны некоей неназванной третьей страны.

"Неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, все это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве. А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов", - заявила Захарова, выступая на форуме "Территория смыслов".

Ранее на этой неделе Лукашенко куда резче высказывался о задержанных. "Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна", - заявил он, добавив, что белорусская власть получила "очень опасный и сильный сигнал".

По его словам, озвученные ранее МИД России версии о перелете наемников в Стамбул смехотворны хотя бы с точки зрения логистики: "А почему не через Северный полюс?".

"Прекратите врать! "Не знаем, куда летели". Мы знаем! - сказал Лукашенко во вторник. - Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Поэтому они рассказали все".

"Не приедут - мы сами разберемся"

Лукашенко также добавил, что прокуроры России и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах.