"Плевать им на судьбы этих ребят". Лукашенко о задержании "вагнеровцев" и письме Путина на пяти страницах

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в день президентских выборов, назвал конспирологией версию о роли третьей страны в задержании бойцов "ЧВК Вагнера", высказанную накануне представителем российского МИД Марией Захаровой. Он также заявил, что прокуроры из России и Украины не приехали в Минск, проявив безразличие к судьбе арестованных.
В ночь с 28 на 29 июля в санатории под Минском были задержаны 32 человека, еще один - на юге страны; все они - российские граждане. В Беларуси заявили, что это наемники "ЧВК Вагнера", чье задачей была дестабилизация обстановки в стране. Москва объясняла появление россиян в Минске тем, что задержанные отправлялись транзитом в третью страну и опоздали на рейс.
В воскресенье в Беларуси проходят президентские выборы, на которых Александр Лукашенко рассчитывает переизбраться на шестой срок.
"Вы, наверное, всю эту конспирологию уже прочитали: говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту… Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто направлял сюда. Это вторично, главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска. Вот что для меня сегодня важно", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
"Сначала, говорят, в Венесуэлу посылали, потом в Стамбул, потом в Ливию, потом [глава "Роснефти" Игорь] Сечин якобы нанял их, чтобы охранять в мире… нефтяные объекты, на что он сказал, что не имеет к этому отношения… Я ему верю", - продолжил президент.
Днем ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала задержание российских граждан в Беларуси провокацией со стороны некоей неназванной третьей страны.
"Неделю как минимум сотрясала информационное пространство история с Белоруссией и задержанными 33 гражданами России, все это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве. А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов", - заявила Захарова, выступая на форуме "Территория смыслов".
Ранее на этой неделе Лукашенко куда резче высказывался о задержанных. "Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна", - заявил он, добавив, что белорусская власть получила "очень опасный и сильный сигнал".
По его словам, озвученные ранее МИД России версии о перелете наемников в Стамбул смехотворны хотя бы с точки зрения логистики: "А почему не через Северный полюс?".
"Прекратите врать! "Не знаем, куда летели". Мы знаем! - сказал Лукашенко во вторник. - Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Поэтому они рассказали все".
"Не приедут - мы сами разберемся"
Лукашенко также добавил, что прокуроры России и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах.
"Но пока никто не приехал, как я пригласил, - прокуроров одного и второго. И наш прокурор ждет приезда. Не приедут - мы сами разберемся и решим эту проблему. Но приглашение прокуроров и отказ их сюда приехать говорит о том, что плевать им на судьбы этих ребят. Послали и послали", - сказал он.
Тем не менее белорусский президент считает, что "никакие вагнеры" не повлияют на отношения двух стран.
"Что касается перспективы [отношений с Россией], что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России", - заявил Лукашенко.
"Я получил от президента РФ письмо, по-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов [о задержанных россиянах]. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", - добавил он.
Что происходило после задержания россиян
В ночь с 28 на 29 июля в санатории под Минском задержали 32 человека, еще одного - на юге страны; все они - российские граждане. Государственная пресса Беларуси сообщила, что задержанные бойцы "ЧВК Вагнера". Со ссылкой на правоохранителей СМИ рассказали, что на территорию страны прибыло более 200 боевиков "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что задержанных подозревают в подготовке терактов. Подконтрольная государству пресса сообщила, что боевики намеревались дестабилизировать обстановку и грубо нарушить общественный порядок в Беларуси. Лукашенко обвинил Россию в "грязных намерениях", но предложил российской прессе "не гнать пургу", не разобравшись.
МИД Беларуси передал списки задержанных Украине - среди них могут быть воевавшие на стороне сепаратистских вооруженных формирований на востоке Украины. Украина уже требует выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси.
Президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности России, где задержание россиян в Беларуси назвали безосновательным и выразили надежду на их скорое освобождение.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков "с высокой долей уверенности" сказал, что задержанные направлялись в Стамбул транзитом через Минск и не совершали ничего противозаконного.
"Если бы они ехали выполнять подобную задачу [диверсии и теракты в Минске, по версии властей Беларуси], то вряд ли бы собрались все в одном санатории в форме - это клоунада и цирк перед выборами", - отметил он.