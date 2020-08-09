В Эстонии за сутки выявлено пять новых случаев Covid-19, в Литве - 21

Эстония

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено пять новых случаев Covid-19. Таким образом, с начала эпидемии Covid-19 в Эстонии заболели уже 2152 человека.

По данным регистра населения, три новых случая заболевания зафиксированы в Тартумаа. Один из этих случаев связан с ночным клубом Shooters.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что со вспышкой в ночном клубе Vabank уже связано 35 случаев заражения, с ночным клубом Naiiv - 16 случаев, а с ночным клубом Shooters - 13 случаев заражения.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация в связи с коронавирусом требовалась восьми пациентам, на искусственной вентиляции легких находился один пациент. Новых смертей от Covid-19 в течение суток не зафиксировано. Всего с начала эпидемии заражение новым коронавирусом в Эстонии привело к смерти 63 человек.

В общей сложности с начала эпидемии в Эстонии было проведено 126 000 тестов на "Covid-19". В субботу было сделано 382 анализа.

Литва

В Литве за минувшие сутки зарегистрирован 21 новый случай Covid-19, общее число заболевших с начала эпидемии в стране увеличилось до 2252 человек.

Из 21 выявленного случая Covid-19 пять связаны с поездками за рубеж, два - с некоей экскурсией, которая в общей сложности привела к заражению 13 человек, один случай - с теннисным турниром, а еще три случая связаны со вспышкой среди работников Литовского национального театра оперы и балета.

В Литве, переболев вирусом, на сегодняшний день выздоровели 1670 человек, а скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

За прошедшие сутки в Литве было проведено 1848 анализов на Covid-19, а с начала эпидемии - 552 024 анализа.