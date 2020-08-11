В Латвии - нетипичный рост цен. Особенно подорожали "кризисные продукты"

Газета Neatkarīgaā, проанализировав изменения цен с марта, пришла к выводу, что часть продуктов питания за это время подорожала. Особенно это касается "кризисных" продуктов - гречка, рис, макароны.

Например, в начале кризиса гречка, которая пользовалась ажиотажным спросом стоила 2,09 евро, а теперь - 2,35 евро за кг, то есть цены выросли на 12%.

Дороже стал маргарин, а сливочное масло, наоборот, подешевело. Похожа ситуация и с растительным маслом, которое за время кризиса даже немного подешевело, хотя цены оливкового масла как импортного продукта выросли.

За время кризиса немного подорожали также практические занятия по вождению автомобиля, услуги такси и парикмахерских.

Цена чашки кофе в кафе немного снизилась, зато кружка пива подорожала.