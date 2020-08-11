Минздрав призывает разрешить барам, кафе и клубам работать до двух часов ночи

Изменения в отношении собраний на открытом воздухе не планируется - в настоящее время максимальное допустимое количество людей составляет до 3000 человек.

Министерство призывает к ослаблению ограничений для поставщиков общественного питания, разрешив сидеть за одним столом в помещении восьми посетителям вместо четырех, и сняв ограничение на количество людей за столиками на открытом воздухе.

Компаниям общественного питания также следует разрешить работать до 2 часов ночи, то есть на два часа дольше, чем позволяют действующие правила. Это условие будет применяться к местам, где основная услуга - это питание, и где люди сидят за столиками.

Площадь на одного посетителя в заведениях общественного питания может быть уменьшена с 4 кв. м до 3 кв. м. Сохранится требование двухметровой дистанции между столиками.

Также планируется разрешить культурным, спортивным и религиозным мероприятиям работать до 2 часов ночи - на два часа дольше. Министерство здравоохранения поясняет, что такие места в основном организованы и могут обеспечивать контроль потока людей и соблюдение правил ограничения Covid-19.

Будет сохранено условие, что количество людей, собирающихся в одном месте, может составлять не более 50% от его заполняемости.

Министерство здравоохранения предлагает публиковать список опасных и безопасных для путешествий стран в субботу, а не в пятницу, и установить конкретный момент вступления этого списка в силу, чтобы у людей не возникало сложностей при планировании поездок.

Также предлагается, чтобы требование самоизоляции не было обязательным для людей, которые переболели "Covid-19" и могут предоставить справку от врача. Лицо, обязанное самоизолироваться, сможет покинуть место жительства, чтобы сдать тест на антитела.