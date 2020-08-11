На Ганибу дамбис в Риге произошел пожар повышенной опасности; пострадал пожарный
Во вторник вскоре после 18 часов был локализован пожар повышенной опасности, произошедший в Риге на Ганибу дамбис, где на площади в 1090 квадратных метров горело частично обслуживаемое двухэтажное производственное здание.
Как сообщает агентство LETA, во время работ по тушение пострадал один пожарный, его передали медикам.
Работы по тушению продолжаются. Они ведутся как внутри постройки, так и с крыши.
На месте происшествия работают 47 пожарных, восемь машин с автоцистернами и три автоподъемника.
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