На Ганибу дамбис в Риге произошел пожар повышенной опасности; пострадал пожарный

Как сообщает агентство LETA, во время работ по тушение пострадал один пожарный, его передали медикам.

Работы по тушению продолжаются. Они ведутся как внутри постройки, так и с крыши.

На месте происшествия работают 47 пожарных, восемь машин с автоцистернами и три автоподъемника.