Вт, 11.08.2020
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Латвийское объединение регионов станет партией

Эдвард Смилтенс

ФОТО: Reinis Inkēns, Saeima

Партии "Огрскому краю" и "Альянс регионов", входящие в Латвийское объединение регионов (ЛОР), одобрили решение о реорганизации и создании единой политической партии, сообщил агентству LETA лидер ЛОР Эдвард Смилтенс.

Он подчеркнул, что в результате появится единая, большая и сильная партия, которая объединит для общей работы на благо Латвии талантливых и патриотичных людей.

Партия создается на базе ЛОР, в которое в настоящее время входят три партии и три общества. Называться партия будет так же, как объединение, а ее учредительный съезд состоится 22 августа.

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