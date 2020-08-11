Латвийское объединение регионов станет партией

Он подчеркнул, что в результате появится единая, большая и сильная партия, которая объединит для общей работы на благо Латвии талантливых и патриотичных людей.

Партия создается на базе ЛОР, в которое в настоящее время входят три партии и три общества. Называться партия будет так же, как объединение, а ее учредительный съезд состоится 22 августа.