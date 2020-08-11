Латвийское объединение регионов станет партией

Партии "Огрскому краю" и "Альянс регионов", входящие в Латвийское объединение регионов (ЛОР), одобрили решение о реорганизации и создании единой политической партии, сообщил агентству LETA лидер ЛОР Эдвард Смилтенс.
Он подчеркнул, что в результате появится единая, большая и сильная партия, которая объединит для общей работы на благо Латвии талантливых и патриотичных людей.
Партия создается на базе ЛОР, в которое в настоящее время входят три партии и три общества. Называться партия будет так же, как объединение, а ее учредительный съезд состоится 22 августа.
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