Василиса Володина назвала три знака Зодиака, на которых в сентябре обрушится поток счастья

Рак

Раки смогут наконец стать по-настоящему счастливыми, и ощутят они положительные перемены с самых первых дней сентября. Однако ничего не случится, если представители данного знака не захотят прилагать никаких усилий.

Раки привыкли все делать сами и ни на кого не надеяться, но ожидание чуда может расслабить их, они захотят отдохнуть и просто получить от Вселенной щедрый подарок. Этого делать нельзя, по крайне мере пока, предупреждает астролог.

Только за упорный труд звезды щедро вознаградят Раков, причем это касается абсолютно всех сфер жизни - они смогут получить все, о чем мечтали долгие годы.

Овен

У Овнов основную роль в достижении счастья снова сыграет прирожденное везение, которым их наградила Вселенная.

Эти люди сами по себе активны, а благосклонность Высших сил - еще один гарант того, что они всегда достигают желаемого и получают все, чего хотят. Для Овнов счастье - это постоянное движение вперед, достижение целей, при этои для них гораздо важнее не сами цели, а процесс.

Сентябрь, по прогнозу Василисы Володиной, подарит Овнам массу новых достижений и побалует признанием общества, что очень потешит их самолюбие.

Представители этого знака Зодиака ощутят полное удовлетворение от жизни - и процесс достижения желаемого, и полученные в итоге бонусы их невероятно обрадуют.

Водолей

Водолеи - еще одни счастливчики первого осеннего месяца этого года. Они умеют обращать внимание на все аспекты жизни и получать удовольствие от любой мелочи, от каждого прожитого мгновения.

Эти люди способны веселиться и быть счастливыми, поскольку находят повод для радости практически во всем, что их окружает.

Водолеи с легкостью пойдут навстречу всему новому, что подарит им им сентябрь. Это могут быть как знания, опыт, так и просто яркие впечатления и эмоции.

Представители данного знака Зодиака всегда за перемены и что-то неизведанное, и в сентябре они откроют для себя еще больше граней как своей личности, так и окружающего мира, других людей, а значит - станут еще счастливее.