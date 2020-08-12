"В рюкзаке было 10 тысяч долларов". МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов" акций протеста

В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков, сообщило МВД Беларуси. Один из задержанных - житель Минска, по версии милиции, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда координировал протесты.
Он, сообщает государственное информагентство "Белта" со ссылкой на заявление МВД, управлял действиями трех подчиненных, которые "в свою очередь руководили сотнями".
Также утром 12 августа МВД объявило о задержании человека, платившего участникам беспорядков.
"В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков", - цитирует "Белта" заявление МВД.
При задержании "мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос". Ранее, заявило МВД, он неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за хранение психотропных средств.
В Минске и других городах Белорусии с вечера 9 августа проходят акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии.
ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов избирателей, а его главная соперница - кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - около 10%.
Тихановская результаты выборов не признала, заявив о фальсификациях. Акции протеста сопровождаются столкновениями между демонстрантами и милицией. МВД сообщало о 5000 задержанных по всей стране за двое суток протестов.
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