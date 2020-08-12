"В рюкзаке было 10 тысяч долларов". МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов" акций протеста

Он, сообщает государственное информагентство "Белта" со ссылкой на заявление МВД, управлял действиями трех подчиненных, которые "в свою очередь руководили сотнями".

Также утром 12 августа МВД объявило о задержании человека, платившего участникам беспорядков.

"В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков", - цитирует "Белта" заявление МВД.

При задержании "мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос". Ранее, заявило МВД, он неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за хранение психотропных средств.

В Минске и других городах Белорусии с вечера 9 августа проходят акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии.

ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов избирателей, а его главная соперница - кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - около 10%.

Тихановская результаты выборов не признала, заявив о фальсификациях. Акции протеста сопровождаются столкновениями между демонстрантами и милицией. МВД сообщало о 5000 задержанных по всей стране за двое суток протестов.