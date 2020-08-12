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Уже более 10 лет Государственное агентство занятости (NVA) организует летние мероприятия по трудоустройству школьников, и в этом году, несмотря на кризис Covid-19 и первоначальный план отменить эту программу, «школьное лето» все-таки состоялось.

Экономические трудности не снизили интерес предпринимателей к трудоустройству учащихся - всего на программу подали заявки 742 работодателя. Не были инертны и школьники - на летнюю работу записалось более 9 тысяч молодых людей.

Уже много лет со школьниками успешно сотрудничает Рижский национальный зоологический парк, который этим летом создал для них 23 рабочих места. В зоопарке дети и молодежь помогают ухаживать за животными, убирают территорию, помогают посетителям с покупкой билетов, а также контролируют порядок в зоне въезда автомобилей. В начале августа их работу лично оценили министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) и директор NVA Эвита Симсоне, которые обсудили вопросы летней программы трудоустройства учащихся с руководством зоопарка, а также встретились со школьниками (см. галерею).

Министр благосостояния Рамона Петравича подчеркнула, что не только предприниматели проявили большой интерес к этой программе, но и наше подрастающее поколение : «Области, в которых школьники работают в этом году, очень разнообразны - это и оптовая и розничная торговля, производство, услуги размещения в сфере туризма, общественное питание, а также сельское хозяйство. В свою очередь директор NVA Эвита Симсоне отметила, что работодатели, принимающие участие в мероприятиях «школьного лета», хвалят молодежь, а значит - это большой и ценный шаг для будущего пока еще школьников - получение практических и профессиональных знаний в реальной рабочей среде в раннем возрасте.

Чаще всего школьникам предлагают работу в качестве подсобных рабочих, работников по благоустройству, уборщиков, помощников продавцов, кухонных работников, официантов, ассистентов преподавателей, специалистов по обслуживанию клиентов. Предлагаются также профессии, в которых можно не только приобрести практические навыки, но и узнать о безопасности труда, тонкостях в общении с клиентами и нюансах командной работы.

В июле и августе в рамках летней программы трудоустройства в различных сферах было задействовано более четырех тысяч школьников, 1680 из которых начали работать в августе. Всего этим летом было создано 4238 рабочих мест. Крупнейшими работодателями являются SIA Maxima Latvija, предоставившее 172 рабочих места, агентство Лиепайского самоуправления Nodarbinātības Projekti (100 рабочих мест), самоуправление Елгавского края (86 рабочих мест), SIA Olimpiskais centrs Ventspils (79 рабочих мест) и самоуправление Салдусского края (76 рабочих мест).

Большинство летних вакансий для школьников было предложено в Рижском регионе, где рабочие места для них обеспечили 155 работодателей. В общей сложности в летнем мероприятии NVA по трудоустройству учащихся в этом году в Рижском регионе приняли участие 1164 молодых человека, в Курземе - 1032 , в Земгале - 762 , в Латгале - 748, а в Видземе - 597.