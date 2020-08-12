Глава МИД Литвы: "Тихановская в хорошем настроении, она выступит в скором времени"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус в среду, 12 августа, написал, что говорил со Светланой Тихановской.
"Она в хорошем настроение. Она выступит в скором времени" - написал Линкевичусь.
Spoke to Svetlana #Tikhanovskaya. She is in good spirits. She will speak up in the near future.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 12, 2020
Напомним, Тихановская покинула Беларусь и оказалась в Литве в ночь на 11 августа. Власти Беларуси сообщают, что она уехала добровольно. Сторонники Тихановской говорят, что ее семь часов продержали в здании ЦИК Беларуси. Они считают, что Светлане угрожали.
Галерея: Светлана Тихановская
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