Ср, 12.08.2020
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Глава МИД Литвы: "Тихановская в хорошем настроении, она выступит в скором времени"

Светлана Тихановская

ФОТО: Jonny Pickup/SIPA / Jonny Pickup/SIPA

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус в среду, 12 августа, написал, что говорил со Светланой Тихановской.

"Она в хорошем настроение. Она выступит в скором времени" - написал Линкевичусь.

Напомним, Тихановская покинула Беларусь и оказалась в Литве в ночь на 11 августа. Власти Беларуси сообщают, что она уехала добровольно. Сторонники Тихановской говорят, что ее семь часов продержали в здании ЦИК Беларуси. Они считают, что Светлане угрожали.

Галерея: Светлана Тихановская

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