Глава МИД Литвы: "Тихановская в хорошем настроении, она выступит в скором времени"

"Она в хорошем настроение. Она выступит в скором времени" - написал Линкевичусь.

Напомним, Тихановская покинула Беларусь и оказалась в Литве в ночь на 11 августа. Власти Беларуси сообщают, что она уехала добровольно. Сторонники Тихановской говорят, что ее семь часов продержали в здании ЦИК Беларуси. Они считают, что Светлане угрожали.