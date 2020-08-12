Кариньш: Необходимо взвесить введение санкций против Беларуси

Задача демократического мира - понять, какие меры он может предпринять, чтобы выразить недовольство происходящим в Беларуси, сказал премьер.

На вопрос, как на происходящее в Беларуси может реагировать Латвия, он ответил, что необходимо взвесить введение санкций против Беларуси, но в то же время думать и о том, как эффективнее поддержать белорусский народ.

В свою очередь главы парламентских комитетов по иностранным делам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приняли совместное заявление, в котором призвали прекратить насилие против протестующих в Беларуси и преследование людей.

Главы комитетов подчеркнули, что диалог и реформы помогут развитию Беларуси, улучшат отношения с государствами региона и всем Евросоюзом, сообщил отдел по связям с общественностью Сейма Литвы.

"События в Беларуси показывают, что страна готова к демократическим переменам, которые силой и репрессиями пытаются подавить. Мы заинтересованы в том, чтобы демократические преобразования, которых так жаждут и требуют граждане Белоруссии, проходили мирно, поэтому призываем к началу настоящего социального диалога", - заявил председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Юозас Бернатонис.

Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу. После этого в стране н начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.