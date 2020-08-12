В Гомеле скончался один из участников митинга

В Гомеле в больнице скончался молодой человек, который был задержан на митинге 10 августа. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание Onliner.
Молодого человека отправили под административный арест, после суда ему стало плохо, он был госпитализирован.
"Смерть наступила в ночь на 12 августа. По предварительной информации, она не связана с задержанием", - сообщает Onliner.
Согласно информации "Радио Свобода", умершего звали Александр Вихор, ему было 25 лет, и он не участвовал в митингах. По словам его матери изданию, он "поехал к девушке". Она рассказала, что у Александра были проблемы с сердцем.
Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" 10 августа передавал, что акцию протеста в Гомеле "жестоко разгоняют", ОМОН гонялся за людьми, перепадало даже случайным прохожим.
В Гомеле, также как и в других городах Беларуси, митинги идут каждый день, начиная с 9 августа.
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