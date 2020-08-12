В Гомеле скончался один из участников митинга

Молодого человека отправили под административный арест, после суда ему стало плохо, он был госпитализирован.

"Смерть наступила в ночь на 12 августа. По предварительной информации, она не связана с задержанием", - сообщает Onliner.

Согласно информации "Радио Свобода", умершего звали Александр Вихор, ему было 25 лет, и он не участвовал в митингах. По словам его матери изданию, он "поехал к девушке". Она рассказала, что у Александра были проблемы с сердцем.

Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" 10 августа передавал, что акцию протеста в Гомеле "жестоко разгоняют", ОМОН гонялся за людьми, перепадало даже случайным прохожим.

В Гомеле, также как и в других городах Беларуси, митинги идут каждый день, начиная с 9 августа.