Латвия поддержит применение акций к ответственным за подавление протестов в Беларуси
На фоне продолжающегося насилия по отношению к мирным жителям в Беларуси и отсутствия политического диалога Латвия поддержит применение акций к белорусским должностным лицам, ответственным за подавление протестов и фальсификацию выборов, написал в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Об этой позиции Латвии министр информирует на предстоящем в пятницу заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в Twitter сообщил, что в понедельник, 17 августа, в 10 часов созвал внеочередное заседание правительства по ситуации в Белоруссии.
Правительство заслушает доклад Ринкевича и примет решение о дальнейших действиях, сказал премьер, подчеркнув, что Латвия поддерживает желание белорусского общества жить в свободной и демократической стране.
Как сообщалось, во вторник ЕС заявил, что выборы президента Беларуси не были ни свободными, ни честными.
В Беларуси три ночи подряд происходили столкновения протестующих со службами безопасности и задержания людей. Силовики использовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. От насилия полиции пострадали и журналисты, по крайней мере один человек погиб.
Протесты в Беларуси начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.
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