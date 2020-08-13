Чт, 13.08.2020
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Латвия поддержит применение акций к ответственным за подавление протестов в Беларуси
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Эдгар Ринкевич

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На фоне продолжающегося насилия по отношению к мирным жителям в Беларуси и отсутствия политического диалога Латвия поддержит применение акций к белорусским должностным лицам, ответственным за подавление протестов и фальсификацию выборов, написал в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Об этой позиции Латвии министр информирует на предстоящем в пятницу заседании Совета ЕС по иностранным делам. 

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в Twitter сообщил, что в понедельник, 17 августа, в 10 часов созвал внеочередное заседание правительства по ситуации в Белоруссии.

Правительство заслушает доклад Ринкевича и примет решение о дальнейших действиях, сказал премьер, подчеркнув, что Латвия поддерживает желание белорусского общества жить в свободной и демократической стране.

Как сообщалось, во вторник ЕС заявил, что выборы президента Беларуси не были ни свободными, ни честными. 

В Беларуси три ночи подряд происходили столкновения протестующих со службами безопасности и задержания людей. Силовики использовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. От насилия полиции пострадали и журналисты, по крайней мере один человек погиб.

Протесты в Беларуси начались после объявления итогов президентских выборов, которые оппозиция назвала сфальсифицированными. Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах набрал 80% голосов и одержал победу.

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