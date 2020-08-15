Из-за нехватки рабочей силы в Латвии погибнет до четверти урожая поздней клубники

Из-за нехватки рабочей силы в Латвии может погибнуть до четверти урожая поздней клубники, заявила агентству LETA руководитель бюро Латвийской ассоциации плодоводов Ренате Каяка.
Сбор урожая клубники продолжится еще примерно две недели, но около 25% его может погибнуть, так как ягоды созревают быстрее, чем фермеры успевают их убрать.
Некоторые хозяева привлекли для сбора клубники иностранных студентов, а также гастарбайтеров, например, с Украины, но из-за сложной процедуры въезда иностранных работников их мало.
Латвийцы работают на сборе клубники неохотно. "Поработав несколько дней, они решают не продолжать", - говорит Каяка. На сборе клубники в зависимости от производительности можно заработать от 30 до 2000 евро.
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