Среди столиц стран Балтии самый дешевый бензин - в Риге

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки уменьшилась на 2,2% и составила 1,119 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,4% до 1,029 евро за литр.

В Вильнюсе цены на горючее за неделю не изменились - литр бензина 95-й марки стоил 1,136 евро, литр дизельного топлива - 1,016 евро.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки стоил 1,259 евро за литр, дизельное топливо - 0,999 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась и составила 0,545 евро, в Вильнюсе автогаз подешевел на 10,9% до 0,48 евро за литр, в Таллинне - на 0,9% до 0,559 евро за литр.