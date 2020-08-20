Повышение минимальной зарплаты до 630 евро: мнение экспертов

В течение недели за инициативу подписались 636 человека, а для того, чтобы подать ее в Сейм, необходимы 10 000 подписей.

Податели инициативы указывают, что в Латвии на минимальную зарплату нельзя полностью оплатить аренду, еду, другие товары и услуги, обеспечить полноценное медицинское обслуживание, продолжить образование и заботиться о семье. Это лежит в основе недовольства многих людей государством и не прекращающейся эмиграции.

В настоящее время на уровне правительства планируется, что с изменениями налоговой системы в 2021 году минимальная зарплата может быть повышена до 500 евро.

Для справки: В Латвии минимальная зарплата - самая низкая в Балтии. В Литве она составляет 555 евро, в Эстонии - 584 евро.

В странах ОЭСР минимальная зарплата составляет 40-50% от средней заработной платы.

В Литве средняя зарплата составляет 1358 евро, в Эстонии - 1404 евро, в Латвии - 1100 евро.

Таким образом, повышение минимальной зарплаты до 500 евро обоснованно, но 630 евро уже будут искажать рынок труда, особенно в регионах, так как, например, в Латгале средняя зарплата составляет всего 749 евро.

В то же время эксперты отмечают, что давление с целью повысить минимальную зарплату должно быть, потому что сейчас она слишком низкая. Ее повышение также будет важным шагом для уменьшения неравенства.