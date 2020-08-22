Что будет после протестов? Эксперты о шансе Колесниковой и уходе Лукашенко

КС заявляет, что на власть в Беларуси не претендует

При этом организаторы КС утверждают, что на власть не претендуют. "Совет - не политическая структура, его целью не является захват власти", - заявила в интервью DW Мария Колесникова, глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Тихановской. Колесникова добавила также, что называть КС представителями оппозиции некорректно, так как "в настоящий момент мы представляем "большинство населения".

19 августа КС избрал президиум без председателя из семи человек с равными правами на один голос. "Наша цель - настраивание механизмов и инструментов, чтобы транзит власти, который рано или поздно произойдет, прошел с согласия гражданского общества Беларуси", - сформулировала задачи КС Колесникова.

Члены президиума КС Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко на пресс-конференции 19 августа рассказывали о том, что обращались к представителям власти, но ответов не получили.

Лукашенко попытается "договориться на своих условиях, игнорируя КС"

В какой-то момент власти все же будут вынуждены пойти на какие-то переговоры и обсуждение правил дальнейшего политического устройства, не исключил Казакевич. По его мнению, Лукашенко постарается сделать это на своих условиях и с удобными для властей партнерами, - игнорируя КС, который воспринимается им как политическая угроза. Ранее представители властей Беларуси исключили возможность проведения повторных выборов. Точнее, во время общения с рабочими Лукашенко все же упомянул, что новые выборы возможны быстрее положенного по закону срока, но только после проведения конституционной реформы.

Однако эксперты указывают на то, что никакие переговоры не состоятся, если не сохранится давление "улицы". "Переговоры - только один из элементов пути: никто не будет торговаться (с оппозицией. - Ред.), если, например, прекратятся забастовки и уличные акции", - заметила Шульман. Демонстрантам для успеха необходимо продолжать акции протеста, наращивая одновременно другие элементы "политической субъектности", говорит политолог. Шульман назвала прежде всего такие структуры, как "стачкомы, народные мэры и губернаторы".

Сами лидеры протеста пока считают, что нет необходимости менять стратегию. "Децентрализация протеста, мирных акций, когда они возникают спонтанно, повсеместно - эта стратегия показала свою эффективность. Я бы не стала сейчас утверждать о том, что для продолжения протеста обязательно нужен лидер", - сказала Мария Колесникова.

"Кроме Латушко, никто не перешел на сторону оппозиции"

Тем временем Лукашенко пообещал в ближайшие дни "решить проблемы" массовых протестов. "В Минске, еще где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" 21 августа.

Власти сделают ставку на то, что население, в конечном итоге, примет результаты выборов, сказал DW эксперт пропрезидентского аналитического центра ОО "Белая Русь" Петр Петровский. "Вертикаль власти осталась целостной, - заметил Петровский. - Кроме Латушко (экс-министр культуры и бывший постпред Беларуси при ЮНЕСКО, до увольнения за поддержку протестов руководил театром имения Янки Купалы в Минске. - Ред.) никто больше не перешел на сторону оппозиции". По его мнению, особых перспектив у КС как переговорной структуры нет, а критерии отбора президиума он назвал сомнительными: "Кто туда вошел? Либо лидеры мнений, либо представители творческой интеллигенции". Обсуждать новые выборы власти с КС не станут, уверен Петровский.

Дальнейшие сценарии для оппозиции Петровский описывает или как попытку силовыми методами захватывать административные здания, или как "постепенное схождение протестного движения на нет". По его мнению, для оппозиции наступает сложный период: "Наблюдается спад протестных настроений, машины не ездят и не сигналят. Цепи солидарности сведены на нет. Так что результатов (деятельности протестующих. - Ред.) я не вижу".