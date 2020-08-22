В субботу недоступны платежи в интернет-банке и мобильном приложении Citadele

Филиалы банка будут работать в соответствии с графиком, но и там нельзя будет производить платежи. Платежные карты и банкоматы будут работать в обычном режиме.

Онлайн-услуги, например, подача заявки на жилищный или потребительский кредит, будут доступны, однако заявки будут рассмотрены после внесения улучшений в ИТ-систему банка.

Чтобы помочь клиентам разрешить любые неясности, во время проведения работ по улучшению ИТ-системы банка услуги колл-центра Citadele будут доступны круглосуточно.

В случае возникновения вопросов клиенты могут связаться с банком любым удобным способом - через чат мобильного приложения, чат в интернет-банке или WhatsApp, по электронной почте info@citadele.lv или по телефону 67010000.