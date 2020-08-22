Сб, 22.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции

В субботу недоступны платежи в интернет-банке и мобильном приложении Citadele

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 22 августа, во время проведения работ по улучшению ИТ-инфраструктуры банка Citadele будут недоступны платежи в интернет-банке и мобильном приложении, сообщили агентству LЕТА в кредитном учреждении.

Филиалы банка будут работать в соответствии с графиком, но и там нельзя будет производить платежи. Платежные карты и банкоматы будут работать в обычном режиме.

Онлайн-услуги, например, подача заявки на жилищный или потребительский кредит, будут доступны, однако заявки будут рассмотрены после внесения улучшений в ИТ-систему банка.

Чтобы помочь клиентам разрешить любые неясности, во время проведения работ по улучшению ИТ-системы банка услуги колл-центра Citadele будут доступны круглосуточно.

В случае возникновения вопросов клиенты могут связаться с банком любым удобным способом - через чат мобильного приложения, чат в интернет-банке или WhatsApp, по электронной почте info@citadele.lv или по телефону 67010000.

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