В Пиньки сдано в эксплуатацию здание Международной школы имени Экзюпери

В новой средней школе-колледже одновременно смогут учиться более 500 детей, а в жилой части здания можно будет разместить до 100 человек. Общая площадь здания составляет 6766,8 квадратных метров.

"Новое здание средней школы-колледжа отражает мировые тенденции в строительстве и отвечает наивысшим современным требованиям в плане качества и энергоэффективности. Конструкции изготовлены из клееных деревянных, или CLT-панелей, что, благодаря использованию возобновляемых природных ресурсов – лесоматериалов, является решением, дружественным окружающей среде. Мы впервые использовали CLT-панели в таком масштабном сооружении и успешно справились с этой задачей. Большое спасибо команде проекта во главе с руководителем проекта Янисом Зилгме", – рассказывает Андрис Бишмейстарс (Andris Bi, член правления и директор по строительству компании Merks.

Архитектоническую концепцию здания разработал архитектор Юрис Ласис из архитектурного бюро 8 A.M. Проект здания учебного и жилого комплекса Международной школы имени Экзюпери разделен на две условные части: часть средней школы-колледжа располагается на первом и втором этажах здания, а еще три этажа отведены под жилые помещения для учащихся. На крыше оборудованы технические помещения здания. Также обустроены асфальтированные подъездные пути и тротуары.

Проект разработан на платформе BIM, и большая часть строительных элементов изготовлены по технологии off-site, которая сокращает срок строительства и повышает его качество, а также позволяет быстрее обеспечить герметичность здания, защищая его от неблагоприятного воздействия погодных условий.