Лукашенко и Путин вновь созвонились: белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от Covid-19

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились днем 24 августа. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на канал в Telegram "Пул Первого".
Сообщается, что президенты двух стран обсудили не только ситуацию в Беларуси, но третий этап испытания произведенной в России вакцины от коронавируса.
"Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от короновируса, произведенной в России. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - сказано в сообщении.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!