Пн, 24.08.2020
Навальный переживает отравление, но как политик он будет выведен из строя на месяцы. Если он пройдет через это без вреда, на что мы все надеемся, то его точно не будет на политической арене как минимум месяц-два. Яка Бизил, кинопродюсер и правозащитник
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Лукашенко и Путин вновь созвонились: белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от Covid-19
5

Лукашенко и Путин вновь созвонились: белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от Covid-19

Александр Лукашенко

ФОТО: BelTA/via REUTERS

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились днем 24 августа. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на канал в Telegram "Пул Первого".

Сообщается, что президенты двух стран обсудили не только ситуацию в Беларуси, но третий этап испытания произведенной в России вакцины от коронавируса.

"Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от короновируса, произведенной в России. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - сказано в сообщении.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ