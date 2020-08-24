Лукашенко и Путин вновь созвонились: белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от Covid-19

Сообщается, что президенты двух стран обсудили не только ситуацию в Беларуси, но третий этап испытания произведенной в России вакцины от коронавируса.

"Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от короновируса, произведенной в России. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - сказано в сообщении.