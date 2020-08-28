В квартире, в которой находилась голая женщина с ножом, нашли 100 граммов амфетамина

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила порталу TVNET, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 253 Уголовного закона - за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупных размерах. В ходе расследования выясняется происхождение наркотиков и обстоятельства происшествия.

Претензий о причинении телесных повреждений ни от одной из сторон не было, поэтому было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Обе стороны признались, что употребляли наркотики, и против них возбудили административное дело за употребление запрещенных веществ.

Госполиция не будет давать дальнейших комментариев по этому делу.

Контекст:

В среду, 1 июля, в Риге на набережной 11 Ноября была задержана обнаженная женщина с ножом. Ее передали медикам. Полиция выяснила, что до этого женщина находилась в одной из квартир Вецриги с неким мужчиной.

Проверяя квартиру, полицейские обнаружили там мужчину с травмами. Он также был передан медикам.

Начат уголовный процесс по факту изготовления, приобретения, хранения, перевозки и пересылки наркотических и психотропных веществ.