Со следующего года за все почтовые посылки из третьих стран придется платить НДС

В настоящее время за посылки, полученные из третьих стран, налог на добавленную стоимость (НДС) взимается, если цена товара превышает 22 евро. Но с июля 2021 года НДС придется платить за все. Об этом сообщает Latvijas radio.
Новый порядок применения НДС потребовался потому, что огромный объем продаж дешевых товаров из стран вне ЕС, за которые налог не взимается, ставит в неравные условия европейских торговцев. Государства Евросоюза из-за этого терпят убытки, заявила Latvijas radio Ирена Кнока, завотделом методики растаможивания Таможенного управления СГД.
Прогнозируется, что поначалу поток посылок из третьих стран сократится.
Представитель Latvijas pasts Гундега Варпа сказала, что предприятие надеется на успешную работу новой системы и на то, что она не отобьет у потребителей желание делать покупки в электронной среде.
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