В центре Минска проходят акции протеста. Задержаны более 120 человек

Белорусский портал Tut.by сообщает, что людей начали задерживать еще до того, как они дошли до места проведения акции.

Задержания происходят под выкрики "Позор!". Проезжающие мимо автомобилисты сигналят. Автозаки быстро заполняют людьми и немедленно уезжают с площади. Как сообщают очевидцы, площадь Независимости в центре Минска оцеплена, пишет Interfax.

Люди ложатся на асфальт на проспекте Независимости в надежде не пропустить технику правоохранительных органов дальше, где собралась основная колонна протестующих, отмечает Русская служба Би-би-си.

За участие в несанкционированной акции протеста в Минске задержали более ста двадцати человек, сообщила Interfax официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, что в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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