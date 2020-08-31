"Не надо тут плакать, отойдите за черту". Как туристы из разных стран прорывались в отпуск этим летом

"Отдельные рейсы нас не спасут, необходимо, чтобы снова начали продавать турпакеты. Британия, Россия и Израиль дают нашей туриндустрии основной доход. И нет никакого смысла закрываться от всех, если киприоты из Лондона летят сюда сотнями, а потом едут по своим деревням и обнимаются там с родственниками", - комментирует ситуацию с Covid-19 владелец трех небольших отелей Гиоргос.

Москва - Анталия (Турция)

С 1 августа Россия возобновила сообщение со Стамбулом, а с 10-го числа - с тремя турецкими курортами: Анталией, Бодрумом и Даламаном. По данным турецких властей, в первые две недели августа в страну въехали порядка 280 тысяч туристов из России. Среди них была моя коллега Катя Венедиктова, которая 10 августа полетела в Анталию.

По ее словам, в Шереметьево все было вполне ожидаемо - обязательные маски, измерение температуры перед посадкой в самолет и никаких очередей. Из международного терминала тем утром был только один вывозной рейс в Израиль и еще неколько по разным турецким направлениям. В самолете рейсом Москва-Анталия пассажиров попросили заполнить анкету и указать, перенесли ли они коронавирус, сдавали ли тест, где намерены остановиться, контакт на случай чрезвычайных ситуаций. Примерно такую же анкету надо было отдельно заполнить в отеле.

"Больше всего меня беспокоило то, что нас ждет по прилете. Перед вылетом я прочитала памятку туриста от российского посольства в Турции, а еще задала свои вопросы туроператору. В памятке говорилось, что перед паспортным контролем всем измерят температуру, и если у кого-то она будет повышена, то его отправят на экспресс-тест. Если тест будет положительным, то этого человека, а также всех, кто сидел на двух рядах перед ним, за ним и по соседству, отправят на двухнедельный карантин в отеле. Туроператор же сказала, что тест по прилете будут сдавать вообще все пассажиры. На деле в аэропорту Анталии нам даже не измерили температуру, все вообще было очень расслабленно", - рассказывает Катя.

Анталия - традиционно один из самых популярных курортов среди российских туристов Getty Images

"В отеле всё в целом было как обычно, только теперь все столы дезинфицируют, и садиться можно только туда, где есть специальная табличка, уведомляющая, что всё чисто и безопасно. Еду на шведском столе раскладывают повара, а не ты сам. В бары и рестораны при отеле пускают ограниченное количество людей, между столами соблюдается дистанция. В спортзал, спа и сауну можно попасть только по записи", - говорит она.