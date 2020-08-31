Полиция обнаружила две большие плантации марихуаны в Огрском и Дундагском краях

21 августа полицейские Огрского участка обнаружили две плантации в Огрском и Дундагском краях. В ходе обысков по пяти адресам и в автомашинах было изъято около 50 килограммов, или 234 куста марихуаны, и более 2 кг готовой продукции, а также оборудование, средства коммуникации и другие предметы.

Обе плантации находились в частных домах.

К четырем задержанным 1966, 1969, 1977 и 1990 г. рожд. применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а один мужчина 1971 г. рожд. помещен под арест.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Valsts policijas amatpersonas atklāj divas liela apjoma marihuānas audzētavas Ogres un Dundagas novadā Valsts policijas... Опубликовано Valsts policija Понедельник, 31 августа 2020 г.

Как сообщалось, в этом году Госполиция обнаружила наибольшее число плантаций марихуаны с 2012 года.

За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 26 случаев незаконного посева и выращивания растений, содержащих наркотические вещества, что на 52,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Это самый высокий показатель с 2012 года.

В этом году большая часть случаев незаконного посева и выращивания наркотических растений зафиксирована в жилых квартирах и домах. Пять выявленных случаев связаны с выращиванием марихуаны в теплицах, четыре - в нежилых зданиях и хозяйственных постройках, один случай - с выращиванием марихуаны в лесу, на открытом воздухе.

Большинство выявленных плантаций, судя по их характеру и размеру, использовались для выращивания марихуаны для личных нужд.

Полиция также указывает на то, что выращивавшие марихуану люди относятся к различным группам населения - это люди разного возраста, работающие и безработные, ранее судимые и без судимостей.