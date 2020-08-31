Пн, 31.08.2020
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Видео ⟩ На Тайване воздушный змей унес маленькую девочку в небо: она летала более 30 секунд

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

На Тайване на фестивале воздушных змеев произошел несчастный случай, за которым с ужасом пришлось наблюдать собравшимся: трехлетняя девочка за путалась в одном из змеев, и он поднял ее в воздух. К счастью, она отделалась лишь испугом, пишет The Guardian.

Видео: Воздушный змей поднял девочку в небо 

Фестиваль состоялся в воскресенье в прибрежном городе Нанлиао.

На опубликованном СМИ Тайваня видео видно, как несколько участников мероприятия в ветреный день запускают оранжевого воздушного змея с длинных хвостом. Однако, когда он поднимался в воздух, в конце хвоста запутался маленький ребенок.

Воздушный змей какое-то время летал, подняв девочку в воздух более чем на 30 метров. Когда он опустился ближе к зрителям, люди смогли поймать ребенка.

Девочка провела в воздухе более 30 секунд. Местные СМИ сообщили, что обошлось без травм.

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