Видео ⟩ На Тайване воздушный змей унес маленькую девочку в небо: она летала более 30 секунд

На Тайване на фестивале воздушных змеев произошел несчастный случай, за которым с ужасом пришлось наблюдать собравшимся: трехлетняя девочка за путалась в одном из змеев, и он поднял ее в воздух. К счастью, она отделалась лишь испугом, пишет The Guardian.
Видео: Воздушный змей поднял девочку в небо
Фестиваль состоялся в воскресенье в прибрежном городе Нанлиао.
На опубликованном СМИ Тайваня видео видно, как несколько участников мероприятия в ветреный день запускают оранжевого воздушного змея с длинных хвостом. Однако, когда он поднимался в воздух, в конце хвоста запутался маленький ребенок.
Воздушный змей какое-то время летал, подняв девочку в воздух более чем на 30 метров. Когда он опустился ближе к зрителям, люди смогли поймать ребенка.
Девочка провела в воздухе более 30 секунд. Местные СМИ сообщили, что обошлось без травм.
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