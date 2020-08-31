Предпринимателя будут судить за попытку выманить из средств еврофондов более 4 млн евро

Прокурор прокуратуры Рижского окружного суда передал суду уголовное дело, по которому к ответственности призывается один человек - он обвиняется в попытке выманивания более четырех миллионов евро из средств еврофондов и легализации полученных в результате мошенничества средств в размере 1,4 миллиона евро.

Обвиняемый являлся единственным членом правления предприятия. Он хотел получить средства из фондов ЕС в размере 4 105 381 евро.

Осознавая, что заключенный договор он выполнять не будет, а лишь имитирует хозяйственную деятельность, он в 2010 году заключил с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) договор о производстве мочевины и NPK (обозначает содержание азота, фосфора и калия в минеральных удобрениях) в процессе утилизации навоза.

Обвиняемый организовал цепочку фиктивных сделок, искусственно увеличив расходы на проект и имитируя хозяйственную деятельность. Кроме того, он использовал поддельные транзакционные, обосновывающие и бухгалтерских документы, в результате чего необоснованно попросил у LIAA для предприятия 4 105 381 евро.

LIAA требуемую сумму выплатило частично в размере 2 053 674 евро.

После этого он произвел легализацию преступно нажитых средств в размере 1 420 000 евро.

Дело передано суду Видземского предместья Риги.