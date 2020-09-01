Председателем Совета по конкуренции стал бывший директор налогового управления СГД

Министерство сообщает, что Гайкис признан лучшим претендентом с учетом его обширного опыта и результатов работы - оптимизации рабочих процессов в учреждениях, улучшения качества услуг, привлечения работников, разработки политики мотивации и развития.

Прежний руководитель СК Скайдрите Абрама по собственному желанию покинула пост 15 апреля этого года. Советом она руководила с 2012 года.