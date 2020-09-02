Кадыров назначил свою дочь на высокую государственную должность

"Назначение Айшат на новую должность - это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - сообщил Кадыров в Telegram.

C 18 лет Айшат управляет модным домом Firdaws, который в 2009 году основала его мать Мадни Кадырова.

В марте этого года Кадыров наградил дочь медалью "за заслуги перед Чеченской Республикой" за вклад в развитие культуры и искусства.

Члены семьи Кадырова часто занимали высокие должности в правительстве Чечни. В 2018 году Русская служба ВВС подсчитала, что более 30% из примерно 150 влиятельных чиновников - родственники Кадырова.

Как указывает "Медуза", Айшат - первая из 12 детей Кадырова, которой была доверена столь высокая должность.