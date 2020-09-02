В Лос-Анджелесе начались протесты после очередной смерти афроамериканца во время задержания

29-летний Дижон Кизи ехал на велосипеде, когда полицейские попытались задержать его за нарушение правил дорожного движения, говорится в сообщении департамента шерифа.

Кизи начал бегство и ударил полицейского в лицо, при этом у него выпал сверток.

"Заместители шерифа заметили, что в одежде, которую он бросил, был черный полуавтоматический пистолет, и в тот момент прозвучали выстрелы", - рассказал журналистам лейтенант департамента шерифа округа Лос-Анджелес Брендон Дин.

Вскоре после происшествия на месте событий собрались более 100 человек, которые потребовали ответа.

Небольшая группа снова собралась на месте инцидента во вторник и прошла мирной демонстрацией до расположенного неподалеку участка шерифа. В небе кружил полицейский вертолет.

Протестующие несли плакат "Остановите полицейских-убийц".

В США в последние месяца прошли обширные протесты против расизма и насилия полиции, которые начаись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Протесты привели к масштабным беспорядкам, погромам и ограблениям магазинов.