Ср, 2.09.2020
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Эгил Левитс о выборах в РД
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В Лос-Анджелесе начались протесты после очередной смерти афроамериканца во время задержания

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник протестующие в Лос-Анджелесе потребовали ответа от стражей порядка в связи со смертью афроамериканца, который днем ранее погиб в результате насильственного столкновения с полицией, сообщает AFP.

29-летний Дижон Кизи ехал на велосипеде, когда полицейские попытались задержать его за нарушение правил дорожного движения, говорится в сообщении департамента шерифа.

Кизи начал бегство и ударил полицейского в лицо, при этом у него выпал сверток.

"Заместители шерифа заметили, что в одежде, которую он бросил, был черный полуавтоматический пистолет, и в тот момент прозвучали выстрелы", - рассказал журналистам лейтенант департамента шерифа округа Лос-Анджелес Брендон Дин.

Вскоре после происшествия на месте событий собрались более 100 человек, которые потребовали ответа.

Небольшая группа снова собралась на месте инцидента во вторник и прошла мирной демонстрацией до расположенного неподалеку участка шерифа. В небе кружил полицейский вертолет.

Протестующие несли плакат "Остановите полицейских-убийц".

В США в последние месяца прошли обширные протесты против расизма и насилия полиции, которые начаись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Протесты привели к масштабным беспорядкам, погромам и ограблениям магазинов.

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