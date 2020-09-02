Реструктуризация в Tallink: коллективное увольнение начато и в Латвии

Наряду с инициированием процесса коллективного сокращения в Эстонии концерн также начал дополнительный процесс коллективного сокращения в Латвии, сообщил Tallink.

Всего реструктуризация коснется до 2500 работников Tallink Grupp во всех странах.

Коллективное увольнение начато и в Латвии, о чем подано заявление в Государственное агентство занятости.

В структурном подразделении Tallink Latvija планируется уволить до 145 работников, но их количество может измениться, если изменится ситуация.

Значительная часть работников финской дочерней компании концерна Tallink Silja OY сейчас находится в неоплачиваемом отпуске и с учетом текущего положения дел останутся в неоплачиваемом отпуске частично или полностью.

В неоплачиваемом отпуске в какой-то мере находятся все 1200 работающих на берегу и на море сотрудников Tallink Silja OY, в том числе команды двух принадлежащих компании и работающих под финским флагом судов Silja Serenade и Baltic Princess.

"Очередное ухудшение показателей вируса, разные подходы к ограничениям передвижения на наших домашних рынках, информационный шум в финских СМИ, существенно помешавший продажам билетов, и отсутствие в различных странах, где мы работаем, дополнительных решений, касающихся государственных дотаций, привели нас к тому, что для обеспечения жизнеспособности следует еще основательнее оптимизировать деятельность", - сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

"Если страны быстро или в связи с изменением ситуации на рынке примут решения о поддержке, мы будем готовы стразу же пересмотреть наши нынешние планы и решения в той мере, в какой это позволят сделать решения о поддержке, и мы готовы по возможности вернуть на работу сокращенных людей", - добавил Ныгене.