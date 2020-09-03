Гаусс: airBaltic выйдет из кризиса очень сильной

Под влиянием пандемии оборот авиакомпании в первом полугодии уменьшился на 63,6% - до 78,713 млн евро, а убытки выросли почти в семь раз до 184,77 млн евро. По словам Гаусса, в январе и феврале результаты были намного лучше, чем планировалось.

"Затем последовал 62-дневный период, когда мы вообще прекратили полеты. Нам пришлось уволить многих работников. У нас не было доходов, а расходы были велики, так как приходилось менять бронирования и возвращать деньги за отмененные полеты, мы продолжаем возвращать деньги и сейчас.

Также мы должны продолжать лизинговые выплаты за самолеты. В расчет убытков включены платежи за самолеты, которые мы сейчас не используем", - сказал Гаусс.

Он добавил, что для airBaltic исторически это рекордные убытки за первое полугодие, в то же время по сравнению с другими авиакомпаниями они невелики.

"За год в целом убытки будут еще больше, потому что мы возвращаемся к ситуации, когда количество полетов уменьшается", - сказал глава авиакомпании, выразив сожаление, что в Латвии такие строгие ограничения на авиаперевозки - единственные в Европе.

Например, из Германии можно лететь куда угодно, установлены только рискованные страны, при возвращении из которых нужно соблюдать карантин или сдавать тест, но никто не запрещает транспорт.

"В июле, когда было больше всего полетов, спрос был очень велик, следовательно, мы действовали правильно. Да, сейчас многие наши маршруты снова попали в красный список, и рейсы пришлось прекратить, но это не означает, что исчез спрос", - сказал Гаусс.