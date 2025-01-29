Стоимость парковки у своего дома на стоянках Rīgas satiksme снизится

Изначально планировалось рассмотреть вопрос только том, что заявки на скидки можно будет подавать в электронном виде, а не лично. Однако на заседании думы партии правящей коалиции внесли предложение о снижении самой платы.

Согласно инициативе, плата за карту резидента на календарный месяц в зоне A снижается с 70 до 55 евро, в зоне B - с 55 до 40 евро, в зоне C - с 40 до 25 евро, в зоне R - с 85 до 70 евро, а в зоне D - с 25 до 15 евро.

Поправки также предусматривают, что скидки на оплату парковки у дома можно будет запросить в электронном виде.

В соответствии с действующей процедурой жители должны прийти в Rīgas satiksme с документами, подтверждающими зарегистрированное место жительства и свидетельствующими о том, что они владеют или пользуются автомобилем. Затем комиссия раз в месяц принимает решение о предоставлении жителю скидки на парковку.

В будущем, получая заявление на скидку в электронном виде, сотрудники Rīgas satiksme будут запрашивать необходимую информацию в Дирекции безопасности дорожного движения и в Управлении по делам гражданства и миграции. Контролеры, в свою очередь, смогут проверять по специальной программе, имеет ли автомобиль право на скидку и оплачен ли парковочный сбор.

Это означает, что жителям больше не придется посещать компанию, ждать решения комиссии, а бумажные карты жителя, выдававшиеся до сих пор, будут упразднены.

Поправки также предусматривают, что жители смогут парковаться не только возле заявленного места жительства, но и на более широкой территории – в прилегающих кварталах, а также в той же или более дешевой тарифной зоне.

Инициатива также предполагает, что в будущем жители смогут подавать заявки на получение разрешения для резидентов в Системе управления парковками, которую поддерживает Rīgas satiksme.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!