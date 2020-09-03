Левитс: успех АТР будет зависеть от качества сопровождающих законов

В центр своего выступления он поставил слово "устойчивость" как способность длительно существовать, осознавать ценности и передавать их следующим поколениям, а также целенаправленно действовать ради будущего.

По мнению Левитса, точкой отсчета для реформы может стать 2030 год. Он считает, что вступление в силу нового закона об административных территориях и населенных пунктах вовсе не означает успешно завершенную реформу.

Многие вопросы будут решаться другими законами, и от качества этих сопровождающих законов зависит успех АТР.

Левитс вскоре подаст в Сейм законопроект о латышских исторических территориях, предусмотренный законом об АТР. Цель закона - содействовать сохранению латышскости во всем ее многообразии.

По словам президента, у волостей и маленьких городов не должно складываться впечатление, что государство далеко и забыло о них. Также нужно учитывать, что избранное представительство не может быть полностью компенсировано различными механизмами соучастия.