Пт, 4.09.2020
Как мы можем оправдать неприменение самоизоляции с одной территорией, если это угрожает нашему здоровью. Кришьянис Кариньш о росте заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии
Кришьянис Кариньш о росте заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии

airBaltic возобновляет полеты из Латвии в Швецию

airBaltic. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anushree Fadnavis/REUTERS

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с пятницы, 4 сентября, возобновляет полеты между Ригой и Стокгольмом, сообщила агентству RUS TVNET представитель airBaltic Алиса Бриеде.

Рейсы будут выполняться один раз в день на самолете Airbus A220-300.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс выразил удовлетворение решением правительства Латвии об ослаблении установленных ранее ограничений на путешествия, сохраняя при этом общественную безопасность и здоровье в качестве высшего приоритета.

Как сообщал RUS TVNET, в четверг вступили в силу принятые правительством поправки к правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности, которые предусматривают, что в Латвии разрешено воздушное сообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 не более чем в два раза выше среднего по Евросоюзу.

По словам представителя Агентства гражданской авиации Айвиса Винцевса, с четверга разрешены полеты из аэропортов Латвии во все страны Евросоюза и Европейской экономической зоны, кроме Испании, Андорры, Мальты и Люксембурга.

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