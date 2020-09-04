airBaltic возобновляет полеты из Латвии в Швецию

Рейсы будут выполняться один раз в день на самолете Airbus A220-300.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс выразил удовлетворение решением правительства Латвии об ослаблении установленных ранее ограничений на путешествия, сохраняя при этом общественную безопасность и здоровье в качестве высшего приоритета.

Как сообщал RUS TVNET, в четверг вступили в силу принятые правительством поправки к правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности, которые предусматривают, что в Латвии разрешено воздушное сообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 не более чем в два раза выше среднего по Евросоюзу.

По словам представителя Агентства гражданской авиации Айвиса Винцевса, с четверга разрешены полеты из аэропортов Латвии во все страны Евросоюза и Европейской экономической зоны, кроме Испании, Андорры, Мальты и Люксембурга.