Ср, 2.09.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
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Значительно расширен список стран, в которые теперь возможны авиаперелеты из Латвии

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Кабинет министров в среду, 2 сентября, постановил разрешить воздушное сообщение со странами, двукратно превышающими средний 14-дневный показатель заболеваемости в ЕС, однако по приезде из этих стран будет обязательна 14-дневная самоизоляция. 

Правительство обсуждало ряд вопросов, связанных с ограничениями из-за Covid-19, в том числе предложения министерств финансов и экономики о расширении списка стран, в которые из Латвии возможны авиаперелеты.

Правительство решило, что авиарейсы будут разрешены и в более затронутые коронавирусом страны, но при условии 14-дневной изоляции по приезде. 

  • По данным Минэкономики, средний средний 14-дневный показатель заболеваемости в ЕС составлял 26 августа 46 случаев на 100 000 населения.
  • В настоящее время Латвия имеет воздушное сообщение со странами, где средний 14-дневный показатель заболеваемости в ЕС не превышает 16.

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