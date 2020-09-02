Значительно расширен список стран, в которые теперь возможны авиаперелеты из Латвии

Кабинет министров в среду, 2 сентября, постановил разрешить воздушное сообщение со странами, двукратно превышающими средний 14-дневный показатель заболеваемости в ЕС, однако по приезде из этих стран будет обязательна 14-дневная самоизоляция.
Правительство обсуждало ряд вопросов, связанных с ограничениями из-за Covid-19, в том числе предложения министерств финансов и экономики о расширении списка стран, в которые из Латвии возможны авиаперелеты.
Правительство решило, что авиарейсы будут разрешены и в более затронутые коронавирусом страны, но при условии 14-дневной изоляции по приезде.
- По данным Минэкономики, средний средний 14-дневный показатель заболеваемости в ЕС составлял 26 августа 46 случаев на 100 000 населения.
- В настоящее время Латвия имеет воздушное сообщение со странами, где средний 14-дневный показатель заболеваемости в ЕС не превышает 16.
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