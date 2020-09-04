Covid-19: одна смерть и шесть новых случаев за сутки

Погибший входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, имел хронические заболевания.

Согласно данным SPKC, один из инфицированных вернулся из-за границы (Узбекистан), еще два являются контактными лицами заболевших ранее, пути заражения еще трех человек выясняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 260 698 тестов на Covid-19, выявлены 1416 инфицированных, 1187 человека выздоровели, а 35 человек скончались.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся шесть пациентов, инфицированных вирусом, у всех - заболевание средней тяжести.