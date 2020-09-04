Пт, 4.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi

Covid-19: одна смерть и шесть новых случаев за сутки

ФОТО: SCANPIX

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1903 теста на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Один человек умер. 

 

Погибший входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, имел хронические заболевания. 

Согласно данным SPKC, один из инфицированных вернулся из-за границы (Узбекистан), еще два являются контактными лицами заболевших ранее, пути заражения еще трех человек выясняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 260 698 тестов на Covid-19, выявлены 1416 инфицированных, 1187 человека выздоровели, а 35 человек скончались.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся шесть пациентов, инфицированных вирусом, у всех - заболевание средней тяжести.

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