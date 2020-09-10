Штраф до 5000 евро: каршеринговые компании ужесточат борьбу против клиентов без прав

"Самый дикий случай - когда одна семья разрешила ребенку сесть за руль нашего автомобиля под учетной записью одного из родителей, чтобы вечером не надо было ехать за ним забирать с тренировки.

Мы поняли, что установленный ранее штраф в размере от 1000 до 2000 тысяч евро не останавливает людей от нарушений, поэтому решили, что штраф нужно увеличивать.

В настоящее время мы ведем переговоры о том, чтобы повысить его до 5000 евро. Нужно найти ту величину штрафа, при которой у людей пропадет всякое желание рисковать и передавать свою учетную запись в пользование несовершеннолетнему лицу", - говорит Гайлума.

В настоящее время за передачу автомобиля лицам без прав для клиентов каршеринговых компаний предусмотрены штрафы в размере до 2000 евро, а также блокировка учетной записи без права восстановления. Латвийское радио 4

Отмечается, что в субботу, 5 сентября, в Риге на улице Илукстес водитель каршерингового автомобиля сбил мотоциклиста. Обошлось без жертв, но в ДТП водитель мотоцикла получил переломы обеих рук. Виновником аварии стал подросток, севший за руль под учетной записью своих родителей.

По словам Гайлумы, несовершеннолетние за рулем арендованных автомобилей - это тенденция последних недель. Возможно, это связано с началом учебного года, предполагает она.

В то же время заместитель главы Управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис отметил, что в полиции возросшей тенденции подростков за рулем не заметили, каршеринговые компании также пока не обращались с такой проблемой.

Янчевскис напомнил, что за езду без прав с 1 июля этого года штраф увеличен с 280 до 570 евро.