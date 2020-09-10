Мир ждет крупнейшая проблема транспортной сферы в истории; потребуются тысячи самолетов

Поставка вакцины от Covid-19 по всему миру станет самой большой проблемой, с которой когда-либо сталкивалась транспортная отрасль, сообщает ВВС со ссылкой на организации индустрии воздушного сообщения.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подсчитала, что всего для поставок вакцины от коронавируса по всему миру потребуется около 8000 самолетов, эквивалентных Boeing 747.
В данный момент вакцина от Covid-19 еще недоступна, однако IATA уже сейчас планирует, как организовать поставки вакцины с помощью авиакомпаний, аэропортов, а также глобальных структур здравоохранения и других вовлеченных сторон. Программа по распространению вакцины предусматривает, что каждому человеку потребуется одна доза.
"Безопасная поставка вакцины от Covid-19 станет миссией века в сфере международных воздушных перевозок. Однако этого может и не произойти, так как уже сейчас необходимо тщательное планирование. Это хорошее время, чтобы начать что-то планировать",
- сказал руководитель IATA Александр де Жиньяк.
Пока авиакомпании концентрируются на грузовых перевозках, чтобы хоть как-то компенсировать спад спроса пассажиров, поставка вакцины - куда более сложный процесс. Не все самолеты подходят для этого, так как для вакцины необходима специфичная температура. Чтобы вакцину можно было безопасно поставить, температура воздуха в салоне самолета должна быть в пределах от двух до восьми градусов. Другие вакцины требуют еще более низкой температуры, и это, в свою очередь, исключает из круга потенциальных поставщиков еще больше самолетов.
"Мы эти процедуры знаем очень хорошо. То, что нам нужно - обеспечить необходимую температуру в салоне самолета", - указал руководитель отдела грузовых перевозок IATA Глин Хьюз. Полеты в некоторые страны мира, например - в Юго-Восточную Азию, могут быть очень критичными, так как там не хватает возможностей для производства вакцин.
Военная точность
Распространять вакцину в Африке сейчас - "невозможная миссия". Как указывает IATA, сейчас не хватает мощностей грузовых перевозок, кроме того, тормозящим фактором являются размер региона и очень сложная система пересечения границ.
"Для транспортировки вакцины потребуется почти "военная точность" и нужны будут холодильные камеры в местах, где вакцину будут хранить",
- указали представители IATA.
Сейчас в мире разрабатывается около 140 вакцин от коронавируса, примерно 20 из них проверяются на людях. IATA призвала правительства уже сейчас начать внимательно планировать, как обеспечить поставку вакцины и как будет организована логистическая сеть.
Параллельно поставкам очень важно обеспечить безопасность грузов, чтобы не допустить кражи и даже уничтожения вакцины.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!