Мир ждет крупнейшая проблема транспортной сферы в истории; потребуются тысячи самолетов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подсчитала, что всего для поставок вакцины от коронавируса по всему миру потребуется около 8000 самолетов, эквивалентных Boeing 747.

В данный момент вакцина от Covid-19 еще недоступна, однако IATA уже сейчас планирует, как организовать поставки вакцины с помощью авиакомпаний, аэропортов, а также глобальных структур здравоохранения и других вовлеченных сторон. Программа по распространению вакцины предусматривает, что каждому человеку потребуется одна доза.

"Безопасная поставка вакцины от Covid-19 станет миссией века в сфере международных воздушных перевозок. Однако этого может и не произойти, так как уже сейчас необходимо тщательное планирование. Это хорошее время, чтобы начать что-то планировать",

- сказал руководитель IATA Александр де Жиньяк.

Пока авиакомпании концентрируются на грузовых перевозках, чтобы хоть как-то компенсировать спад спроса пассажиров, поставка вакцины - куда более сложный процесс. Не все самолеты подходят для этого, так как для вакцины необходима специфичная температура. Чтобы вакцину можно было безопасно поставить, температура воздуха в салоне самолета должна быть в пределах от двух до восьми градусов. Другие вакцины требуют еще более низкой температуры, и это, в свою очередь, исключает из круга потенциальных поставщиков еще больше самолетов.

"Мы эти процедуры знаем очень хорошо. То, что нам нужно - обеспечить необходимую температуру в салоне самолета", - указал руководитель отдела грузовых перевозок IATA Глин Хьюз. Полеты в некоторые страны мира, например - в Юго-Восточную Азию, могут быть очень критичными, так как там не хватает возможностей для производства вакцин.

Военная точность

Распространять вакцину в Африке сейчас - "невозможная миссия". Как указывает IATA, сейчас не хватает мощностей грузовых перевозок, кроме того, тормозящим фактором являются размер региона и очень сложная система пересечения границ.

"Для транспортировки вакцины потребуется почти "военная точность" и нужны будут холодильные камеры в местах, где вакцину будут хранить",

- указали представители IATA.

Сейчас в мире разрабатывается около 140 вакцин от коронавируса, примерно 20 из них проверяются на людях. IATA призвала правительства уже сейчас начать внимательно планировать, как обеспечить поставку вакцины и как будет организована логистическая сеть.

Параллельно поставкам очень важно обеспечить безопасность грузов, чтобы не допустить кражи и даже уничтожения вакцины.