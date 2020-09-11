Пт, 11.09.2020
Елизавета Жовнерчук - совершенно уникальное явление на сцене латвийской альтернативной музыки. Раиса Смирнова, редактора раздела "Звезды"
Раиса Смирнова, редактора раздела "Звезды"

В результате пожара в Риге пострадал человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров, пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Вчера в 18.34 пожарные получили сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Риге. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD установили, что в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горят предметы быта, площадь возгорания составляет 8 кв. м. В пожаре пострадал жилец квартиры, который был передан медикам. В 20:10 пожар был ликвидирован.

В Риге вчера произошло пять пожаров, еще один - в другом городе, в краях - шесть пожаров.

Также сотрудники VUGD 36 раз выезжали на спасательные работы.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back