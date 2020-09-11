В результате пожара в Риге пострадал человек

Вчера в 18.34 пожарные получили сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Риге. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD установили, что в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горят предметы быта, площадь возгорания составляет 8 кв. м. В пожаре пострадал жилец квартиры, который был передан медикам. В 20:10 пожар был ликвидирован.

В Риге вчера произошло пять пожаров, еще один - в другом городе, в краях - шесть пожаров.

Также сотрудники VUGD 36 раз выезжали на спасательные работы.